POL-PDNW: Betrunkener Autofahrer - 1,33 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.04.2019 wurde kurz nach Mitternacht ein PKW in der Karl-Helfferich-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Nachdem der 28 jähriger Fahrer ausstieg, eine verwaschene Aussprache sowie einen schwankenden Gang aufwies, wurde die Polizeistreife in ihrem Verdacht bestätigt. Der durchgeführte Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 1,33 Promille. Die Folge war die Entnahme einer Blutprobe, als auch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels sowie des Führerscheins.

