POL-PPWP: Einbrecher suchen im Keller nach Beute

Kaiserslautern (ots) - Ein Fahrrad, Geschirr und alkoholische Getränke haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Königstraße erbeutet. Am Nachmittag meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses, dass unbekannte Täter in den Keller des Gebäudes eingedrungen sind und mehrere Kellerverschläge aufgebrochen haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, in das Kellergeschoss des Anwesens ein und brachen an mehreren Holzgattertüren die Vorhängeschlösser auf. Die Räume wurden durchsucht und diverse Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt, aber nicht mitgenommen. Definitiv verschwunden sind jedoch ein Fahrrad, Geschirrstücke sowie alkoholische Getränke.

Hinweise auf mögliche Täter, die im fraglichen Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. | cri

