POL-PPWP: 31-Jähriger landet zwei Tage hintereinander in der Zelle

Kaiserslautern (ots) - Ein sturzbetrunkener Mann hat am Donnerstagvormittag Rettungskräfte, städtisches Ordnungsamt und eine Polizeistreife auf Trab gehalten. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Kurz vor 11 Uhr meldeten Mitarbeiter des Rettungsdienstes und des Ordnungsamtes, dass es in der Pirmasenser Straße Probleme mit einem volltrunkenen Mann gebe. Der Streife vor Ort berichteten sie, dass Passanten auf den 31-Jährigen aufmerksam geworden waren, weil er torkelnd durch die Straße lief.

Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, konnten sie sehen, wie der Mann gerade gegen eine Glasscheibe stürzte. Als sie versuchten, dem Zecher wieder auf die Beine zu helfen, schlug dieser nach ihnen - sie konnten dem Schlag jedoch ausweichen. Daraufhin beleidigte der 31-Jährige die Rettungskräfte mit üblen Kraftausdrücken.

Auch als die hinzugezogenen Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Mann zu einem Taxi bringen wollten, das ihn nach Hause fährt, wurde der Zecher ausfallend, beleidigte und bedrohte die Mitarbeiter. Dem Mann wurden daraufhin aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handfesseln angelegt.

Das Verhalten des Mannes änderte sich auch nach Eintreffen der verständigten Polizeistreife nicht. Nachdem er einen Atemalkoholtest abgelehnt hatte, wurde der 31-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Gefangenentransporter beleidigte er auch die Polizeibeamten und trat anschließend von innen gegen die Tür des Polizeifahrzeugs.

Er wurde schließlich in einer Zelle untergebracht, wo er nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter bis zum späten Abend auch bleiben sollte. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Recherchen auf der Dienststelle ergaben, dass derselbe Mann erst in der Nacht zuvor im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 1 negativ aufgefallen war und daraufhin die Nacht in einer Zelle in der Gaustraße verbracht hatte. Erst am frühen Morgen war er wieder entlassen worden. Bis zum Einsatz in der Pirmasenser Straße vergingen keine fünf Stunden... | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell