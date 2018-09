POL-PPWP: Schlägerei in der Barbarossastraße

Kaiserslautern (ots) - Drei Jugendliche waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kaiserslautern unterwegs. Nach einer Kneipentour suchten die drei ein Hotel auf. Auf dem Weg dorthin trafen sie auf einen 55-Jährigen, der betrunken war und lautstark auf sich aufmerksam machte. Es kam zu einem Wortgefecht und folglich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 55-Jährige attackierte angeblich zwei der drei Jungen. Im weiteren Verlauf des Konflikts holte ein 17-Jähriger dann zum Tritt aus. Hierbei fiel der 55-Jährige auf die Fahrbahn und blieb dort verletzt liegen. Die Gruppe flüchtete in Richtung Lutzerstraße. Zeugen beobachteten das Geschehen, verfolgten die Flüchtigen und hielten diese bis zum Eintreffen der Streife fest. Die Polizei ermittelt.

