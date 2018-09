POL-PPWP: Mehrere Container aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Ein Firmengelände in der Von-Miller-Straße war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Abgesehen hatten es die Täter auf die Container, die auf dem Areal stehen. Am Donnerstagmorgen fiel auf, dass Unbekannte sich daran zu schaffen gemacht haben.

Bei den ersten Ermittlungen wurden an zwölf der 14 Container Hebelspuren in Höhe des jeweiligen Türschlosses gefunden. Offenbar gelang es den Tätern aber nicht in allen Fällen, die Container zu öffnen.

Einige der Container sind an Privatpersonen vermietet, manche stehen auch leer. Die Ermittlungen, ob und was aus welchen Containern gestohlen wurde, dauern an.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen.

