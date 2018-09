POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte versuchen ihr Glück vergeblich

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere ältere Mitbürger haben am Donnerstagabend einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Der Mann berichtete, dass die Polizei eine rumänische Bande festgenommen habe. Diese hätte geplant, in der Nacht bei ihnen einzubrechen.

In allen Fällen haben die Senioren den Betrug durchschaut, richtig reagiert und einfach aufgelegt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz warnt vor Anrufen angeblicher Polizisten. Sie täuschen Ihnen vor, dass sie Polizeibeamte des Landeskriminalamtes, des Bundeskriminalamtes, einer örtlichen Polizeidienststelle oder einer Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei seien. In Ihrem Telefondisplay kann eine gefälschte Vorwahlnummer zusammen mit der 110 erscheinen oder die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle. Es sind jedoch keine Polizisten am Telefon, sondern Trickbetrüger. Diese behaupten, es habe zuletzt vermehrt Einbrüche in Ihrer Umgebung gegeben oder man habe Einbrecher festgenommen und bei diesen eine Liste mit Ihren Daten gefunden. Zudem fragen die Betrüger, ob Sie Schmuck oder Bargeld Zuhause verwahren. Sie versuchen dabei geschickt Angst und Schrecken zu erzeugen und die Senioren unter Druck zu setzen. Der falsche Polizist bietet Ihnen weiter an, die Wertgegenstände sicher bei der Polizei zu verwahren. Dafür würde ein Kollege vorbeikommen um die Wertgegenstände bei Ihnen abzuholen.

Vor diesen kriminellen Machenschaften möchten wir ältere Menschen schützen. Helfen Sie mit! Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und in der Familie über die Tipps der Polizei.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu Informationen herausgegeben, die unter nachfolgendem Link zu finden sind: https://s.rlp.de/o4vlL.

Weitere Infos und hilfreiche Tipps finden Sie im Internet auch auf der Seite www.polizei-beratung.de

