POL-DN: Alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit Leitplanke

Nideggen (ots) - Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht auf der L 211 zwischen Wollersheim und Embken. Ein PKW war gegen die Leitplanke gestoßen und dann von der Unfallstelle weggefahren. Die eingesetzten Beamten konnten wenig später den flüchtigen Fahrzeugführer in der Ortslage Embken antreffen, als er versuchte an seinem beschädigten PKW den Reifen zu wechseln. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 33-jährige Mann aus Nideggen mit seinem PKW kurz vor der Ortslage Embken nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und mit der Leitplanke kollidierte. Danach fuhr er noch weiter bis in die Ortslage Embken, wo er sein Fahrzeug abstellte. Die Beamten stellten beim 33-jährigen PKW-Fahrer aus Nideggen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,18 Promille. Ihm wurde auf der Polizeiwache Kreuzau eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am PKW und der Leitplanke entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzt 4500,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell