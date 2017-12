POL-DN: PKW-Fahrer fährt alkoholisiert gegen parkenden PKW

Heimbach (ots) - Am Samstagabend gegen 19:15 befuhr ein 39-jähriger Mann aus Zülpich mit seinem PKW die Straße "In der Hilbach" in Heimbach in Richtung Vlatten. Dort geriet er nach links über die Fahrbahnmitte und stieß anschließend offensichtlich ungebremst gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des PKW unter Alkoholeinwirkung stand. Er war aufgrund der starken Alkoholisierung nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Da der Fahrer leicht verletzt war, wurde er mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Mechernich gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war sein Führerschein bereits am Unfalltag wenige Stunden zuvor nach einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung in Euskirchen sichergestellt worden. An beiden im Frontbereich stark beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 35000,- Euro.

