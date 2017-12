POL-DN: Tumult statt Party

Nörvenich (ots) - In der Nacht zum Samstag nahm eine Geburtstagsparty im Nörvenicher Ortsteil Wissersheim einen unfriedlichen Ausgang.

Gegen 02.30 Uhr soll ein 21-Jähriger aus dem Gemeindegebiet sich selbst auf eine bereits laufende Feier in der Kanisstraße eingeladen haben. Dort wurde er jedoch bereits an der Haustür durch den 27-jährigen Gastgeber abgewiesen, woraufhin es zum Streit kam. Vor dem Domizil kam es zum Gerangel des 21-Jährigen mit mehreren Gästen, wobei zunächst nur eine Brille zu Bruch ging. Dann aber habe der Abgewiesene mit einem Hammer die Heckscheibe des geparkten Pkw des Gastgebers zertrümmert, woraufhin er von mehreren Personen festgehalten worden sein soll. In das Durcheinander habe sich dann die 18-jährige Schwester des 21-Jährigen eingemischt; sie soll mit einem Reizgas auf das Personenknäuel im Vorgarten eingewirkt haben, so dass mindestens zwei Personen Reizungen der Augen und Atemwege erlitten. Eine RTW-Besatzung sorgte vor Ort für Linderung.

Auch Alkohol war im Spiel; der 21-Jährige pustete einen Wert von mehr als 1,6 Promille ins Testgerät der Polizei. Die Beamten konnten vor Ort zwar den Tumult auflösen, müssen aber die nüchterne Detailaufklärung des auch strafrechtlich relevant gewordenen Vorfalls den weiteren Ermittlungen überlassen.

