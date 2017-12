POL-DN: Kopfverletzungen: Fußgänger stieß mit Radfahrer zusammen

Langerwehe/Inden (ots) - In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Ortschaft Luchem ein tragischer Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Beide Männer erlitten blutende Kopfverletzungen.

Gegen 00.30 Uhr muss der Unfall auf einem gemeinsam für Radfahrer und Fußgänger freigegebenen Fuß-/Radweg zwischen Luchem und Inden-Altdorf passiert sein. Auf dem nicht beleuchteten Teilstück zwischen dem Kreisverkehr und der Ortslage Luchem waren die beiden Männer, so die ersten Ermittlungen, mit den Köpfen zusammen geprallt. Der Radfahrer, ein 36-Jähriger aus Langerwehe, konnte trotz blutender Platzwunden noch mitteilen, dass er in Richtung Luchem gefahren sei. Dabei sei er mit dem plötzlich neben ihm auftauchenden 54-jährigen Passanten, der ebenfalls in der Gemeinde wohnhaft ist, unvorbereitet kollidiert. Ein zufällig vorbei kommender Verkehrsteilnehmer fand beide Männer benommen am Boden liegend vor und setzte die Rettungskette in Kraft.

Der 54-Jährige konnte sich an nichts mehr erinnern; er verblieb später stationär im Krankenhaus. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Beteiligten beide deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Zu Beweiszwecken wurde dem Radler eine Blutprobe entnommen. Die Auswertung steht im Verlauf der jetzt anhängigen strafrechtlichen Ermittlungen noch aus.

