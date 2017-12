POL-DN: Ausraster am Rande des Weihnachtsmarktes

Jülich (ots) - Am späten Freitagabend handelte sich ein Weihnachtsmarktbesucher aufgrund seines höchst ungebührlichen Verhaltens ein Strafverfahren ein.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zunächst zum Festzelt des Weihnachtsmarktes auf den Schlossplatz gerufen. Inmitten von Lichterglanz und Budenzauber hatten sich, so die Hinweise an die eintreffenden Beamten, einige Beteiligte herum geschubst und in aggressiver Stimmung entfernt. Als die Polizisten dann kurz darauf wenig weihnachtliches Geschrei aus der Kurfürstenstraße hörten, eilten sie dorthin und trafen auf ein sich rustikal streitendes Pärchen. Bei der Annäherung an einen bereits auf dem Boden liegenden 37-Jährigen aus Aldenhoven, rastete der Mann aus. Er beleidigte die Ordnungshüter und richtete seine Aggressionen jetzt gezielt und respektlos gegen diese. Im Rahmen einer Widerstandshandlung biss er unter anderem einem Beamten ins Bein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der sich heftig widersetzende Mann musste am Ende gefesselt abgeführt werden. Auch er hatte leichte Verletzungen erlitten. Der Beschuldigte und ein Beamter mussten später ambulant behandelt werden.

Ganz offensichtlich stand der Aldenhovener unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ob es nur der auf dem Weihnachtsmarkt durcheinander konsumierte Alkoholika-Mix war, wie er selbst einräumte, oder auch andere Substanzen Einfluss auf sein Verhalten nahmen, wird die bei ihm entnommene Blutprobe noch ergeben müssen. Die Polizei hat eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten gefertigt.

