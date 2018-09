POL-PPWP: Rettungswagen gerammt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) - Eine 56-jährige Rettungssanitäterin parkte am Donnerstagnachmittag einen Rettungswagen in der Wilhelmsstraße, um einen Patienten nach Hause zu bringen. Ein 50-Jähriger befuhr die Straße in Richtung Adolf-Kolping-Platz und beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Krankentransporters. Der Mann stieg kurz aus, fuhr jedoch unvermittelt weiter als die Rettungssanitäterin auf sich aufmerksam machte. Das Kennzeichen konnte sich die Frau allerdings notieren, deshalb konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

