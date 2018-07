POL-DN: Einbrüche in Jülich und Linnich

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Jülich/Linnich (ots) - Im Nordkreis nahm die Polizei am Mittwoch drei Einbrüche in Wohnhäuser auf.

Zwischen 09:05 Uhr und 15:50 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln der Tür Zutritt zu einem Haus in der Poststraße. Sämtliche Behältnisse im Wohnbereich wurden durchwühlt. Unter anderem mit Schmuck konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

In ein Haus in der Friedrich-Lau-Straße wurde zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr eingebrochen. Hier gelangten der oder die Täter nach aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür ins Innere des Hauses. Alle Räume wurden betreten und zum Teil durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld entwendet.

Unangenehmer für die Bewohner verlief der Einbruch in ein Haus an der Landstraße in Gereonsweiler. Gegen 10:00 Uhr klingelten Unbekannte "Sturm" an der Haustür. Die zu dem Zeitpunkt im Haus befindliche 18-Jährige öffnete jedoch nicht, da sie die Personen nicht kannte. Sie hatte zuvor gesehen, dass die Personen, ein Mann und eine Frau, von einem silbernen Auto abgesetzt worden waren. Nachdem nicht geöffnet wurde, gingen die Fremden offenbar davon aus, dass niemand zu Hause sei. Sie begaben sich auf die Rückseite des Hauses. Die junge Frau verließ daraufhin das Haus durch die Vordertür und verständigte eine Familienangehörige. Als diese kurze Zeit später eintraf, betrat sie das Haus und begegnete im Wintergarten einem Mann und einer Frau. Die Fremden traten daraufhin sofort die Flucht an. Allerdings hatten sie vorher bereits Wertgegenstände in Form von Schmuck an sich genommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zur Beschreibung der Flüchtigen kann lediglich angegeben werden, dass sie von asiatischem Aussehen waren.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummr 110 entgegen. Jeder Hinweis zählt!

