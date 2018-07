POL-DN: Mehrere Einbrüche in Düren und Huchem-Stammeln

Düren/Niederzier (ots) - Ein Einbruch in Rölsdorf und drei in Huchem-Stammeln nahm die Polizei am Mittwoch auf.

Die Abwesenheit der Bewohner von circa einer Stunde nutzten bislang Unbekannte, um in ein Mehrfamilienhaus an der Monschauer Landstraße einzubrechen. Zwischen 13:15 Uhr und 14:15 Uhr wurde das Haus betreten, nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war. In einer Wohnung des Hauses durchwühlten der oder die Unbekannten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen wurde eine Geldkassette samt Bargeld entwendet. Ob die Personen, die ein vorbeikommender Autofahrer gegen 14:00 Uhr neben dem Wohnhaus gesehen hatte, mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Zeuge gab an, drei männliche Personen bemerkt zu haben, die aus Richtung des Hauses kamen. Sie waren zwischen 18 und 20 Jahren alt und hatten seinen Angaben nach ein südländisches Erscheinungsbild. Sie waren bunt gekleidet. Mindestens einer trug einen Rucksack mit sich.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gerieten zwei Garagen sowie ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Huchem-Stammeln in den Fokus von Einbrechern. Über eine Kellertür brachen Unbekannte in ein Haus ein, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Der Keller sowie die Küche im Erdgeschoss wurden nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Mit einer gefüllten Geldbörse und Autoschlüsseln entfernten sich der oder die Täter. Das Auto der Bewohner nahmen sie allerdings nicht an sich. Aus einer Garage in der gleichen Straße wurden, nachdem diese aufgebrochen worden war, zwei Mountainbikes entwendet. In der näheren Nachbarschaft wurde eine weitere Garage Ziel von Dieben. Hier hatte man zuvor ein Gartentor sowie einen Zaun beschädigt, um auf das Grundstück zu gelangen. Aus der unverschlossenen Garage wurden unter anderem Werkzeuge gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell