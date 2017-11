POL-REK: 171113-3: Einbrecher-Trio festgenommen/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Aufmerksame Spaziergänger informierten die Polizei.

Ein Ehepaar spazierte Sonntagabend (12. November) auf der Daberger Höhe. Plötzlich hörten sie einen lauten Knall an einem Wohnhaus. Als der Mann (56) in den Garten leuchtete, liefen drei Personen in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Sie stiegen in ein silbernes Auto mit italienischen Kennzeichen. Das Paar rief über Notruf "110" die Polizei. An der Terrassentür des Hauses stellten die Polizisten zahlreiche Hebelspuren fest. Weitere hinzugerufene Beamte konnten den Wagen mit den Insassen in Hürth-Fischenich auf der Bonnstraße antreffen. Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie auf eine Polizeiwache. Der Fahrer (18) stammt aus Serbien und hat, wie seine Mitfahrer, keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Herkunft der beiden weiteren Insassen (25/14) ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 13 in Hürth. (bb)

