POL-REK: 171113-2: Fahrer flüchtete vor Polizeikontrolle- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Es kam zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Polizeibeamter leicht verletzte.

Den Polizisten (33/47) fiel in der Nacht zum Montag (13. November) gegen 01.10 Uhr ein Auto auf der Dormagener Straße auf. Als sie das Anhaltezeichen "Stopp Polizei" einschalteten, beschleunigte der Fahrer sein Auto und bog nach rechts auf die Oberaußemer Straße ab. Die Polizisten folgten dem Fahrer, der mehrmals abbog, bis hin zur Dormagener Straße/Voltastraße. Dort fuhr der 34-jährige Fahrer in die Zufahrt zu einem Werksgelände und somit in eine Sackgasse. Der Streifenwagen sperrte die Weiterfahrt für den Flüchtigen, indem er den Streifenwagen quer in die Ausfahrt setzte. Der 34-Jährige stieß bei dem Versuch der Weiterfahrt in die Beifahrerseite des Streifenwagens. Dadurch wurde der 33-jährige Fahrer des Streifenwagens leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, bei dem Fahrzeug des Flüchtigen lösten Airbags aus. Den 34-Jährigen nahmen die Polizisten in Gewahrsam und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Bei der weiteren Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Mann aus dem Kreis Aachen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Ein Arzt entnahm ihm daher eine Blutprobe. Die Beamten fanden in seinem Auto eine kleine Menge Betäubungsmittel. Zudem gab der 34-Jährige zu, dass er zurzeit keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn leiteten die Beamten daher gleich mehrere Strafverfahren ein. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell