Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer stürzt auf Grund überhöhter Geschwindigkeit

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 06.04.2019, um 10:50 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein mit seinem Motorrad, für welches er erst seit knapp zwei Wochen die Fahrerlaubnis besitzt, die Bruchstraße in Fahrtrichtung zur Auffahrt der B 271 in Bad Dürkheim. In der dortigen Linkskurve, bei der die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist, beschleunigte der Motorradfahrer seine 142 PS Maschine vermutlich zu stark, sodass der Hinterreifen ins Schleudern geriet. Infolgedessen verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt er Prellungen im Schulter- und Brustbereich, sowie eine Gehirnerschütterung und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Unfallklinik eingewiesen. Am Motorrad entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt oder gefährdet. Die Fahrbahn musste auf Grund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

