Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei verletzte Personen nach Unfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern Abend gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Talstraße ein Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Dame aus Lambrecht befuhr die Talstraße von der Stadt aus kommend in Richtung Tal. Ein 21 Jahre alter Meckenheimer übersah die Frau. Dieser wollte links in die Mandelgasse einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Personen waren leichtverletzt und wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin erlitt mehrere Prellungen an Armen und Beinen, sowie eine Schnittwunde am linken Arm. Der Mann klagte über Schmerzen im Brustbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

