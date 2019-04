Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung auf der B 271 in Höhe des Parkplatzes 'Villa Rustica'

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 06.04.2019, in dem Zeitraum von 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr, wurden auf der B 271 zwischen Bad Dürkheim und Friedelsheim, in Höhe des Parkplatzes 'Villa Rustica', Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden vier Verkehrsverstöße festgestellt. Zwei Fahrzeuge überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 19 km/h, zwei weitere Fahrzeuge um 11 km/h und 15 km/h. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurden Verwarnungsgelder erhoben.

