POL-D: "Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Polizeilicher Verkehrseinsatz am ersten "Adventssamstag"

Düsseldorf (ots) - "Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Polizeilicher Verkehrseinsatz am ersten "Adventssamstag"

Am ersten Adventssamstag war die Düsseldorfer Innenstadt bei zunächst trockenem Wetter und später einsetzendem Regen rund um die Weihnachtsmärkte gut besucht. Ab circa 13.30 Uhr verdichtete sich der Fahrzeugverkehr. Die Parkhäuser im Altstadtbereich waren gefüllt, dennoch waren weiterhin Kapazitäten im Bereich Schadowstraße und Königsallee vorhanden. Zwischen 14 und 17 Uhr waren die Verkehrsspitzen erreicht. Stockender Verkehr war insbesondere in den Bereichen Heinrich-Heine-Allee, Königsallee und Carlsplatz festzustellen. Mit dem einsetzenden Regen nahm der Individualverkehr dann spürbar ab. Freie Parkplätze waren in allen Häusern wieder vorhanden.

Der Verkehrseinsatz in Zahlen:

13 (Vorjahr 7) Verkehrsteilnehmer hatten ihre Fahrzeuge so behindernd abgestellt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizisten mussten insgesamt 108 (Vorjahr 70) gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen.

