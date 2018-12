POL-D: Altstadt - Junger Mann bei körperlicher Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Altstadt - Junger Mann bei körperlicher Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Samstag, 1 Dezember 2018, 4.16 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Heranwachsender wurde ein junger Mann am frühen Samstagmorgen durch einen Messerstich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4.20 Uhr entdeckten Beamte der Einsatzhundertschaft in einem Hauseingang an der Neustraße einen jungen Mann mit einer blutenden Stichverletzung. Der 22-Jährige lehnte zunächst eine ärztliche Behandlung ab und machte nur wenige Angaben zum Sachverhalt. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Ermittlungen und erste Zeugenbefragungen ergaben, dass es zuvor auf der Neustraße aus bislang nicht geklärten Gründen zu einem Streit innerhalb einer etwa 15 bis 20 Personen zählenden Gruppe Heranwachsender gekommen war. Im Verlauf dieser schließlich körperlichen Auseinandersetzung hatte sich der Geschädigte offenbar die Stichverletzung zugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kommissariat 32 unter Telefon 0211-8700.

