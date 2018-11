POL-D: Holthausen - Pkw-Fahrer übersieht Straßenbahn beim Abbiegen - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 29. November 2018, 18.30 Uhr

Ein 27-jähriger Smart-Fahrer achtete gestern Abend auf der Kölner Landstraße beim Linksabbiegen nicht auf die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Beim Zusammenstoß wurde er im Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde der Düsseldorfer in eine Spezialklinik gebracht, in der er stationär behandelt wird. Die 55-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

