POL-D: Oberkassel - Schneller Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots) - Oberkassel - Schneller Fahndungserfolg nach Wohnungseinbruch - Polizeihubschrauber im Einsatz - Tatverdächtiger festgenommen

Donnerstag, 29. November 2018, 1.48 Uhr

Nach einem Wohnungseinbruch in Oberkassel gelang der Polizei in der Nacht zu Donnerstag ein schneller Fahndungserfolg. Beamte konnten in Tatortnähe einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 2 Uhr meldete sich die Mieterin einer Erdgeschosswohnung an der San-Remo-Straße in Oberkassel. Sie war zuvor von Geräuschen innerhalb ihrer Räumlichkeiten aufgeweckt worden. Im Flur konnte sie dann noch einen Mann wahrnehmen, der sogleich die Flucht durch die Terrassentür nach draußen in Richtung Rhein antrat. Im Wohnzimmer bemerkte die Frau ihre durchwühlte Handtasche und fehlendes Bargeld. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte im Bereich der Rheinkniebrücke ein Verdächtiger angetroffen und überprüft werden. Er führte Bargeld in der korrespondierenden Stückelung zum Tatort mit sich. Der 54-jährige Wohnungslose ist bereits wegen Eigentums- und Einbruchsdelikten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Er wird derzeit durch die Spezialisten des Einbruchskommissariats vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

