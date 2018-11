POL-D: Unterbilk - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Unterbilk - Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dienstag, 27. November 2018, 14.28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Unterbilk wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem VW von einem Parkplatz an der Völklinger Straße auf die Fahrbahn und überquerte den dortigen Fuß- und Radweg. Dabei erfasste er eine 82 Jahre alte Radfahrerin, die den Radweg der Völklinger Straße in Richtung S-Bahnhof befuhr. In der Folge stürzte die Seniorin und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell