POL-D: Hassels - Raub in Tankstelle - Tatverdächtiger droht mit Messer - Unbekannter mitsamt Beute auf der Flucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düsseldorf (ots) - Hassels - Raub in Tankstelle - Tatverdächtiger droht mit Messer - Unbekannter mitsamt Beute auf der Flucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sonntag, 25. November 2018, 19.11 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Raubes in einer Tankstelle in Hassels gestern Abend. Ein Unbekannter hatte den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mitsamt der Beute.

Um 19.11 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle an der Straße Am Schönenkamp und bedrohte den Mitarbeiter unvermittelt mit einem Messer. Gleichzeitig forderte der Tatverdächtige die Herausgabe von Bargeld. In der Folge verstaute der Kassierer mehrere hundert Euro Bargeld in eine von dem Täter mitgebrachte blaue Plastiktüte. Der Unbekannte nahm die Beute an sich und flüchtete in Richtung Stendaler Straße. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er war mit einem dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer Kappe bekleidet. Der Unbekannte hatte ein Messer und eine blaue Plastiktüte dabei.

Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell