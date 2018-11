POL-D: Stockum: Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Stockum: Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Sonntag, 25. November 2018, 8.20 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 22 Jahre alte Frau aus Meerbusch am Sonntagmorgen mit einem Opel auf der Danziger Straße (B 8) in Richtung Duisburg unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn geriet das Fahrzeug, aus bislang unklarer Ursache, ins Schleudern. Die Fahrerin verlor sodann die Kontrolle über ihren Wagen und dieser kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die 22-Jährige, die nach eigenen Angaben nicht angeschnallt war, verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

