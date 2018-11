POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Essen - A 52 - Verkehrsunfall am Stauende - Drei Fahrzeuge beteiligt - Zwei Menschen zum Teil schwer verletzt - Lange Staus

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Essen - A 52 - Verkehrsunfall am Stauende - Drei Fahrzeuge beteiligt - Zwei Menschen zum Teil schwer verletzt - Lange Staus

Freitag, 23. November 2018, 14.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 52 in Fahrtrichtung Dortmund wurden zwei Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von zwölf Kilometern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Kia die A 52 in Fahrtrichtung Dortmund. Offensichtlich übersah er auf Höhe der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen das Stauende und fuhr auf einen BMW auf, den eine 52-Jährige steuerte. Aufgrund des Aufpralls wurde der BMW auf einen Nissan eines 22-Jährigen geschoben. Der Kia-Fahrer verletzte sich schwer und musste in eine Klinik gebracht werden, in der er stationär behandelt wird. Die 52 Jahre alte Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss lief der Verkehr über den Seitenstreifen, bis die Fahrbahn gegen 16.30 Uhr vollständig freigegeben wurde. Es entstanden massive Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

