POL-D: Benrath - Nach Diebstahl von Fahrradreifen - Mann auf frischer Tat festgenommen - Vermeintliches weiteres Diebesgut, Betäubungsmittel und Tatwerkzeug aufgefunden - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots) - Benrath - Nach Diebstahl von Fahrradreifen - Mann auf frischer Tat festgenommen - Vermeintliches weiteres Diebesgut, Betäubungsmittel und Tatwerkzeug aufgefunden - Ermittlungen dauern an

Samstag, 24. November 2018, 23 Uhr

Den Beamten der Düsseldorfer Polizei gelang gestern am späten Abend die Festnahme eines 32-jährigen Mannes, der in Verdacht steht, kurz zuvor hochwertige Fahrradreifen entwendet zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten weiteres vermeintliches Diebesgut, Betäubungsmittel und diverse Werkzeuge. Die Ermittlungen und die Vernehmung des Mannes dauern an.

Gegen 23 Uhr fiel den Beamten der Wache Wersten ein Mann auf, der auf einem Fahrrad fuhr und augenscheinlich ein weiteres Rad unter dem Arm trug. Die Polizisten stoppten ihn an der Unterführung Südallee / Schwarzer Weg. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige offensichtlich zwei Fahrradreifen kurz zuvor von einem Rad, welches an der Heubesstraße angeschlossen war, entwendet hatte. Zudem kamen bei der Durchsuchung des polizeibekannten 32-Jährigen unter anderem Schmuckstücke, Werkzeug und Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Fahrradreifen konnten dem Geschädigten ausgehändigt werden. Die Herkunft des weiteren Diebesgutes wird derzeit geprüft. Aktuell wird der Tatverdächtige im Präsidium vernommen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell