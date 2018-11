POL-ME: Mutter mit Kind angefahren und verletzt - Hilden - 1811122

Mettmann (ots) - Am Mittwochmorgen des 21.11.2018, gegen 07:55 Uhr, wurden eine 39-jährige Fußgängerin und ihr 7-jähriger Sohn am Erikaweg in Hilden, in Höhe des Seniorenzentrums, von einem Auto erfasst und verletzt. Die Frau beabsichtigte, in Begleitung des Kindes, am Fußgängerüberweg die Fahrbahn zu überqueren. Ein 39-jähriger Ford-Fahrer übersah die beiden Fußgänger und erfasste sie frontal mit seinem Pkw. Die Frau stürzte von der Motorhaube auf die Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, durfte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihr 7-Jähriger Sohn, der von dem Pkw am Bein touchiert wurde, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Auch er wurde einem Krankenhaus zugeführt und dort ambulant behandelt. An dem Ford entstand geringer Sachschaden.

