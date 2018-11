POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Essen - A 40 - Alkoholisierter Fußgänger von Pkw angefahren und leicht verletzt

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Essen - A 40 - Alkoholisierter Fußgänger von Pkw angefahren und leicht verletzt

Sonntag, 25. November 2018, 4 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf betrat ein 27 Jahre alter Mann aus Essen in der Nacht zu heute die A 40 an der Anschlussstelle Essen-Huttrop. Offensichtlich lief er dann mittig des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Dortmund. Ein 51-jähriger Mann aus Bochum, der mit seinem Golf zur selben Zeit auf der Richtungsfahrbahn unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Mann. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm aufgrund eines positiven Alkoholtests eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".

