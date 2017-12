POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fehl-Ritzhausen (ots) - Am Freitag, 22.12.2017, 09:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten PKW-Fahrerin. Diese befuhr die Oranienstraße in Richtung Herborner Straße und wollte die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung Zum Jagdhaus verlassen. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin, so dass es im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

