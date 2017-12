POL-PDMT: Einbruch in Gartenlaube *Zeugen gesucht*

Herschbach /UWW (ots) - In der Zeit von Montag, den 18.12.2017 bis Montag, den 25.12.2017 brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube sowie deren angrenzenden Geräteschuppen in Herschbach ein. Die Gebäude befinden in einem kleinen Waldgrundstück in der Straßen Im Vogelsang. Nachdem erfolglos versucht wurde ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln, wurde schließlich die Fensterscheibe eingeworfen. Entwendet wurden mehrere Gasflaschen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell