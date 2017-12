POL-PDMT: Sachbeschädigung in Gaststätte *Zeugen gesucht*

Montabaur (ots) - Am Sonntag, den 24.12.2017 in der Zeit von 06.00 Uhr bis 19.50 Uhr verklebten unbekannte Täter die beiden Türen einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Montabaur. Die Gaststätte befindet sich unmittelbar am Beginn der Fußgängerzone. Ersten Ermittlungen zur Folge könnten die Täter Sekundenkleber verwendet haben. Der Schaden war so beträchtlich, dass die Seitentüre aufgebrochen werden musste, um in die Gaststätte zu gelangen.

