POL-PDMT: Schlange ausgesetzt

Diez (ots) - Spaziergänger wurden am 1. Weihnachtsfeiertag in einer Anlage auf eine braune Schlange aufmerksam. Wie sich heraus stellte, handelte es sich um eine sog. Kornnatter, die eigentlich in Amerika vorzufinden ist. Die Einsatzkräfte der PI Diez konnten das ausgesetzte Tier vor der Kälte retten und übergaben es einem Tierheim. Hinweise über den Tierhalter bitte an die PI Diez, 06432/6010.

