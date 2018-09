POL-PPRP: Räuberischer Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag entwendete ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Heilbronn ein paar hochwertige Turnschuh in einem Schuhgeschäft im Rathauscenter Ludwigshafen. Er verstaute die Schuhe in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen, als er von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurde. Da er versuchte, wegzulaufen, hielt die 24-jährige Frau aus Ludwigshafen den Mann am Rucksack fest. Gewaltsam schlug der Mann der Frau gegen den Oberkörper, um sie zum Loslassen des Rucksacks zu bewegen. Die Mitarbeiterin tat dies jedoch nicht, und zwei namentlich nicht bekannte Zeugen halfen dabei, den Täter bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der Polizei festzuhalten. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Nachdem die Personalien des Mannes feststanden, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

