Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Alte Pferdestallung steht in Flammen

Duisburg (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache hat am Montag (8. Juli, 16:30 Uhr) eine alte Pferdestallung an der Elisenstraße in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Zeugenhinweise nimmt das KK 11 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

