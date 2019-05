Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Brandserie

Rinteln (ots)

In Zusammenhang mit der Brandserie in der Rintelner Nordstadt am 5. und am 8. Mai bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat in den frühen Morgen- oder Nachtstunden im Bereich Sebastian-Kneipp-Straße, Stettiner Straße, Brinkweg oder Robert-Koch-Weg auffällige Personen gesehen? Insbesondere interessiert sich die Polizei für einen Spaziergänger, der am Mittwoch, den 8. Mai, um ca. 05:00 Uhr seinen Hund im Bereich des Rubensweges ausführte und auffällige Personen gesehen haben könnte. Hinweise an die Polizei Rinteln unter 05751-9545-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell