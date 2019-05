Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schneller Fahndungserfolg der Polizei nach Brandserie

Rinteln (ots)

(swe). Der Rintelner Polizei ist es nach intensiven Kontrollmaßnahmen, Auswertung von Hinweisen und einem starken Personaleinsatz gelungen, die Brände vom 5. Mai und 8. Mai in der Sebastian-Kneipp-Straße, zwei Mal Stettiner Straße, am Brinkweg und Robert-Koch-Weg aufzuklären. Am Mittwoch, 8. Mai, klickten bei zwei Beschuldigten (15 und 19 Jahre) gegen 10.30 Uhr die Handschellen in einer Wohnung in der Nordstadt. Der 19-jährige versuchte noch, durch ein Kellerfenster zu flüchten, konnte dabei jedoch durch die Umstellungskräfte gestellt werden. Nach Rücksprache mit der STA Bückeburg ließen sich die beiden Beschuldigten zu den Bränden bei polizeilichen Vernehmungen ein, Beweismittel wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

