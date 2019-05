Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-SUV- Audi Q7 entwendet

Nienburg (ots)

(BER)Bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten 6 Monate wurde vom Gelände eines Autohauses in Stolzenau ein Pkw entwendet. In der Nacht von Dienstag, 07.05.2019 auf Mittwoch, 08.05.2019, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Audi Q7 vom Freigelände eines Autohauses an der Schinnaer Landstraße. Im Oktober des vergangenen Jahres erbeuteten Täter einen BMW X5 und im Januar dieses Jahres einen VW Mulitivan. Ob die Taten immer von derselben Tätergruppe begangen wurden,ist zurzeit Spekulation. Auffallend ist diese Häufung von gezielten Diebstählen solcher Fahrzeuge dennoch. Die Polizei in Stolzenau bittet darum, dass mögliche Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes an die Dienststelle gemeldet werden. Tel.-Nr.: 05761/92060.

