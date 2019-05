Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lemke-Aufgefundenes Diebesgut

(BER)Die Polizei in Marklohe sucht die rechtmäßigen Eigentümer einiger Schmuckstücke. Diese wurden neben einer Reihe anderer Sachen bei einem ermittelten Einschleichdieb gefunden. Ein Teil der bei der Durchsuchung gefundenen und sichergestellten Gegenstände konnten bisher den einzelnen Tatorten und damit den rechtmäßigen Eigentümern nicht zugeordnet werden. Der Ermittler in Marklohe bittet um Hinweise auf den oder die Eigentümer der abgebildeten Schmuckstücke, bzw. Gegenstände. Der Tatzeitraum liegt vermutlich nach Ende 2017 in den Bereichen von Lemke und Marklohe. Hinweise bitte an die Polizeistation Marklohe unter: 05021/961980.

