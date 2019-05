Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rattengift als Giftköder ?

Bückeburg (ots)

(ma)

Am gestrigen Montag zeigte ein Hund am Gevattersee akute Vergiftungserscheinungen, der gegen 13.00 Uhr offensichtlich einen Giftköder fraß, der am Gehweg abgelegt war.

Das Tier wurde von den Hundehaltern umgehend zu einer Tierarztpraxis verbracht, wo der Magen geleert werden konnte. Eine Lebensgefahr soll für den Hund nicht mehr bestehen.

Nach einer ersten Einschätzung gehen Polizei und das zuständige Veterinäramt Bückeburg davon aus, dass dem Köder Rattengift beigemischt wurde.

Dem Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg liegt Spurenmaterial vor.

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell