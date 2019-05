Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einmietbetrüger

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine Bückeburger Pensionswirtin ist auf einen professionellen Einmietbetrüger getroffen und ist um die Zimmermiete betrogen und zusätzlich noch bestohlen worden.

Der Mann, der vornehmlich durch den norddeutschen Raum und das angrenzende Hessen reist, ist bereits mehrfach als Einmietbetrüger und durch andere Straftaten aufgefallen, so dass er mittlerweile von den Behörden zur Festnahme ausgeschrieben wurde.

Am 17.04.19 mietete er sich in ein Zimmer im Bückeburger Stadtgebiet ein und verschwand am letzten Sonntag. Bevor er das Weite suchte, stahl er der Pensionswirtin einen dreistelligen Bargeldbetrag.

