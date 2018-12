POL-PDPS: Abgerissener Pkw-Anhänger

Zweibrücken (ots) - Am 08.12.2018 gegen 11.25 Uhr löste sich an einem Pkw, der die Hofenfelsstraße aus Richtung der Straße "Auf dem Kissel" in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr, der mitgeführte Pkw-Anhänger und beschädigte in der Folge zwei am Straßenrand geparkte Pkw. An diesen entstand Sachschaden von 1.000 EUR bzw. 4.000 EUR. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

