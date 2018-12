POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Zweibrücken (ots) - Am 08.12.2018 wurden vermutlich in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr in der Römer- und Mühlbergstraße insgesamt sechs Fahrzeuge über die gesamte Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf bis zu 15.000 Euro beziffern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) entgegen.

