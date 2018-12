Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am späten Samstagmorgen wurde auf der Polizeidienststelle Waldfischbach-Burgalben eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Thaleischweiler-Fröschen angezeigt. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug gegen 11:10 Uhr auf dem Penny Parkplatz ab. Als sie etwa 30 Minuten später wieder an ihr Fahrzeug kam, er-kannte sie Unfallschäden am hinteren rechten Kotflügel. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise erbittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333/927-0

