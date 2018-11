POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchlengern (ots) - (ms) In der Nacht zum Samstag brachen bisher unbekannte Täter in Kirchlengern an der Elsestr. in ein derzeit im Umbau befindliches Einfamilienhaus ein. Dabei wurde die Tür eines Wintergartens aufgehebelt sowie eine Terrassentür eingeschlagen. Nach ersten Feststellungen wurde mindestens ein Akkuschrauber der Marke Makita entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

