POL-PDPS: Fahruntüchtig aufgrund körperlicher Ungeeignetheit

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Nachdem am frühen Samstagnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise bei einem 87-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Südwestpfalz bei der Polizei gemeldet haben, konnte der Verantwortliche an dessen Wohnanschrift festgestellt werden. Aufgrund der genannten Zeugenaussagen sowie wegen des ak-tuell festgestellten Gesundheitszustandes konnte eine weitere gefahrlose Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr angenommen werden. Der Führerschein wurde sicher-gestellt. Die Führerscheinstelle wurde über die erlangten Erkenntnisse informiert. Der Mann darf erst nach Einholung ärztlicher Gutachten wieder am Verkehr teilnehmen.

