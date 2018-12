POL-PDPS: Unfallflucht in Pirmasens

Pirmasens, Zeppelinstraße (ots) - Am 08.12.2018, 14:00 h kam es in der Zeppelinstraße in Pirmasens zu einem Ver-kehrsunfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer war in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Ermittlungen könnte er von einem entgegenkommenden Pkw abgedrängt worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder Email: pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.

