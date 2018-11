POL-MFR: (1676) Verkehrsteilnehmer mit Laser geblendet - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am 12.11.2018 kam es im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofes zu einem Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann einen Fußgänger geblendet hat. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Der 26-Jährige war zusammen mit einem Bekannten gegen 17:30 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem weißen VW Up unterwegs. Auf Höhe des Allersberger Tunnels / Zentralen Omnibusbahnhofes nahm der junge Mann einen sog. "Laserpointer" zu Hand und richtete den Strahl auf Passanten, Fahrradfahrer und womöglich auch auf einen Straßenbahnfahrer. Ein an der Ampel stehender Polizeibeamter, der privat unterwegs war, wurde ebenfalls geblendet und erlitt Augenverletzungen. Er musste in ärztliche Behandlung.

Der Beschuldigte soll nach Angaben des Polizeibeamten auch einen Radfahrer geblendet haben, der daraufhin ins Straucheln geriet und fast vom Fahrrad stürzte. Der Beschuldigte wurde später festgenommen.

Dieser Radfahrer und weitere mögliche Geschädigte, u.a. auch der Straßenbahnfahrer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 6115 in Verbindung zu setzen.

