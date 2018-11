POL-MFR: (1674) Kartonagen in Brand geraten - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Nachmittag des 12.11.2018 gerieten in der Nürnberger Südstadt mehrere Kartonagen an einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Kurz nach 14:00 Uhr bemerkten Anwohner in der Galgenhofstraße die brennenden Kartons. Sie waren an der Fassade des Mehrfamilienhauses abgestellt. Den Zeugen gelang es, das Feuer mit Wasser zu löschen, so dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Dennoch wurden die Hauswand und ein parkender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Brandermittler der Kripo Nürnberg haben die Sachbearbeitung übernommen. Derzeit ist die Ursache des Feuers noch ungeklärt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

